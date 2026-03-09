EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur l’Afghanistan

Au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit, lundi après-midi, sur l'Afghanistan, alors que la guerre lancée par Israël et les États-Unis contre l'Iran déstabilise le pays. À cette occasion, la cheffe de la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA), Georgette Gagnon, fera un exposé sur l'évolution de la situation. Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.



