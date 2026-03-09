Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

À l’ONU, célébrités et diplomates ouvrent la grand-messe des droits des femmes

Dans le hall marbré de l’Assemblée générale, la scène évoquait un croisement entre sommet diplomatique et gala hollywoodien. Cheffes d’institutions internationales, responsables politiques et célébrités se sont succédées à la tribune, lundi matin, pour marquer le lancement de la Commission de la condition de la femme – le plus grand forum mondial consacré à l’égalité entre les sexes.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Guerre au Moyen-Orient : la hausse des prix menace d’aggraver la faim dans le monde
~ Exode massif au Liban à cause des bombardements israéliens
~ Pourquoi se fait-on tatouer ?
~ Golfe d’Amérique, droits de douane, citoyenneté : les mots de Trump font-ils la loi ?
~ Droits de douane : une brèche ouverte par la Cour suprême ?
~ Le plus grand danger de l’IA à l’université n’est pas la triche, c’est l’érosion de l’apprentissage lui-même
~ Les logos « éthiques » influencent-ils vraiment nos achats ?
~ « Sinners », chronique musicale et horrifique de l’Amérique raciste
~ Alliances au centre, tentation de l’extrême droite : la cohérence de LR à l’épreuve des municipales
~ Les poules font preuve de capacités d’apprentissage et de mémoire surprenantes dès leurs premiers jours de vie
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter