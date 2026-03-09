Exode massif au Liban à cause des bombardements israéliens

Alors que le Liban est soumis à d’intenses bombardements israéliens depuis une semaine en riposte à une attaque du Hezbollah, près de 700.000 personnes, dont environ 200.000 enfants, ont été déplacées par le conflit, a indiqué lundi une agence des Nations Unies.



