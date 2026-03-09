Le plus grand danger de l’IA à l’université n’est pas la triche, c’est l’érosion de l’apprentissage lui-même
par Nir Eisikovits, Professor of Philosophy and Director, Applied Ethics Center, UMass Boston
Jacob Burley, Junior Research Fellow, Applied Ethics Center, UMass Boston
Le débat sur l’IA à l’université se focalise sur la tricherie. Mais le véritable enjeu est ailleurs : c’est tout l’écosystème de formation et de production du savoir qui pourrait être fragilisé.
- lundi 9 mars 2026