Observatoire des droits humains

Les logos « éthiques » influencent-ils vraiment nos achats ?

par Véronique Collange, Maître de conférences HDR Sciences de gestion, Université Bourgogne Europe
Bio, commerce équitable, origine locale… les logos se multiplient sur les emballages. Mais ont-ils réellement un impact sur les décisions d’achat ? Ou ne sont-ils qu’un vernis marketing de plus ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
