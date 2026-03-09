Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les poules font preuve de capacités d’apprentissage et de mémoire surprenantes dès leurs premiers jours de vie

par Cécile Arnould, Éthologue, Inrae
Un poussin âgé de seulement quelques jours est déjà capable de reconnaître sa mère et d’autres poussins avec lesquels il a été en contact.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ À l’ONU, célébrités et diplomates ouvrent la grand-messe des droits des femmes
~ Guerre au Moyen-Orient : la hausse des prix menace d’aggraver la faim dans le monde
~ Exode massif au Liban à cause des bombardements israéliens
~ Pourquoi se fait-on tatouer ?
~ Golfe d’Amérique, droits de douane, citoyenneté : les mots de Trump font-ils la loi ?
~ Droits de douane : une brèche ouverte par la Cour suprême ?
~ Le plus grand danger de l’IA à l’université n’est pas la triche, c’est l’érosion de l’apprentissage lui-même
~ Les logos « éthiques » influencent-ils vraiment nos achats ?
~ « Sinners », chronique musicale et horrifique de l’Amérique raciste
~ Alliances au centre, tentation de l’extrême droite : la cohérence de LR à l’épreuve des municipales
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter