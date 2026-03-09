Un programme psychoéducatif pour soutenir les survivants d'un AVC et leurs proches
par Laura Monetta, Professeure titulaire. École de sciences de la réadaptation. Programme d'orthophonie, Université Laval
Héloïse Baglione, Doctorante en science de la réadaptation, Université Laval
Après un AVC, des millions de personnes se retrouvent démunies face aux séquelles une fois sorties de l’hôpital. Un programme québécois inédit transforme cet isolement en solidarité.
