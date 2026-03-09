EN DIRECT - Première journée de la Commission de la condition de la femme

La 70e session annuelle de la Commission de la condition de la femme a lieu au siège de l’ONU, à New York, du 9 au 19 mars. Le thème de cette année vise à renforcer l’accès des femmes à la justice, via la promotion de systèmes juridiques équitables et l'élimination des lois, politiques et pratiques discriminatoires. Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.



