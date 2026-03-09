Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Qu'est-ce que le bonheur ? Un philosophe propose quelques éléments de réponses

par Anné H. Verhoef, Professor in Philosophy, North-West University
Lorsque nous recherchons le bonheur, que recherchons-nous exactement ? Et lorsque nous souhaitons le bonheur à quelqu'un d'autre, que désirons-nous vraiment pour cette personne ?

Le bonheur peut-il même être défini ou s'agit-il d'une illusion, d'un désir impossible à satisfaire ? Alors pourquoi existe-t-il autant de livres de développement personnel sur le bonheur ? Que promettent-ils. Et ces promesses peuvent-elles être tenues ? Est-il possible de mesurer le bonheur ? Si oui, comment les gens ordinaires et les scientifiques s'y prennent-ils ?

Pour répondre à ces questions,…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
