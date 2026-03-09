Tolerance.ca
Rachat par un fonds de capital-investissement : menace ou opportunité pour les salariés ?

par Iliya Komarev, Associate Professor of Accounting and Auditing, Montpellier Business School
Que se passe-t-il vraiment pour les salariés quand un fonds de capital-investissement rachète une entreprise ? La politique de ressources humaines de ces acteurs financiers est plus nuancée qu’on ne le croit et dépend largement du contexte. Pour tous les salariés, cela peut être le bon moment de se poser la question : rester ou partir ? Car l’arrivée d’un fonds redistribue les cartes au-delà de la seule entreprise rachetée. Tout le secteur est affecté.

Le capital‑investissement connaît un essor spectaculaire en France. Les montants engagés atteignent des niveaux…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation
