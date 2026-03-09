Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La publicité sociale axée sur la compassion : Quels effets réels ? Quelles limites ?

par Paolo Antonetti, Professeur, EDHEC Business School
Benedetta Crisafulli, Senior Lecturer in Marketing, Birkbeck, University of London
Carmen Valor Martínez, docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE), Departamento de Marketing, Universidad Pontificia Comillas
La compassion est un puissant levier pour mobiliser la générosité des donateurs. Mais il faut bien savoir la mobiliser, au risque sinon d’arriver au résultat contraire.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ À l’ONU, célébrités et diplomates ouvrent la grand-messe des droits des femmes
~ Guerre au Moyen-Orient : la hausse des prix menace d’aggraver la faim dans le monde
~ Exode massif au Liban à cause des bombardements israéliens
~ Pourquoi se fait-on tatouer ?
~ Golfe d’Amérique, droits de douane, citoyenneté : les mots de Trump font-ils la loi ?
~ Droits de douane : une brèche ouverte par la Cour suprême ?
~ Le plus grand danger de l’IA à l’université n’est pas la triche, c’est l’érosion de l’apprentissage lui-même
~ Les logos « éthiques » influencent-ils vraiment nos achats ?
~ « Sinners », chronique musicale et horrifique de l’Amérique raciste
~ Alliances au centre, tentation de l’extrême droite : la cohérence de LR à l’épreuve des municipales
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter