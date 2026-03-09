« Le roi est mort. Vive le roi ! » Quelles métaphores pour les entreprises familiales dans la presse ?
par Audrey Missonier, Associate professor, Montpellier Business School
Christina Constantinidis, Professeure, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Franck Celhay, Professor, Montpellier Business School
Une étude décrypte les métaphores utilisées par les journalistes pour décrire les entreprises familiales, de 1991 à 2023. Résultat : leur représentation reste patriarcale.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 9 mars 2026