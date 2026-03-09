Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

L'exploitation des sables minéralisés suscite des tensions au Sénégal : voici comment les apaiser

par Papa Sow, Senior Researcher, The Nordic Africa Institute
Le Sénégal est depuis plusieurs années un producteur de minéraux et de métaux tels que les phosphates, le fer, le titane, le cuivre, le rutile, le leucoxène, le nickel, l’ilménite et le zircon. En 2007, et pour une durée de 25 ans,l’Etat a octroyé à la société minière à capitaux internationaux GCO (Grande Côte Operations, devenue depuis novembre 2025 EGC – Eramet Grande Côte) un permis d’exploitation du zircon sur une superficie de 451.949 km2. Celle-ci s'étend du…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
