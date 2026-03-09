Liban : Israël a illégalement utilisé des munitions au phosphore blanc

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des nuages de fumée blanche indiquant la présence de phosphore blanc, dispersé lors de l’explosion d’au moins deux obus d'artillerie israéliens, s’élevaient au-dessus d'un quartier résidentiel de la ville de Yohmor, dans le sud du Liban, le 3 mars 2026. © 2026 Source anonyme (Beyrouth) – L'armée israélienne a utilisé illégalement des munitions au phosphore blanc lors de tirs d’artillerie au-dessus d’habitations le 3 mars dans la ville de Yohmor, dans le sud du Liban, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Human Rights Watch a vérifié et géolocalisé…



