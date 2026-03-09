Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Liban : Israël a illégalement utilisé des munitions au phosphore blanc

par Human Rights Watch
Des nuages de fumée blanche indiquant la présence de phosphore blanc, dispersé lors de l'explosion d'au moins deux obus d'artillerie israéliens, s'élevaient au-dessus d'un quartier résidentiel de la ville de Yohmor, dans le sud du Liban, le 3 mars 2026.   © 2026 Source anonyme (Beyrouth) – L'armée israélienne a utilisé illégalement des munitions au phosphore blanc lors de tirs d'artillerie au-dessus d'habitations le 3 mars dans la ville de Yohmor, dans le sud du Liban, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Human Rights Watch a vérifié et géolocalisé…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
