Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Monde. À l’occasion de la CSW, la secrétaire générale d’Amnesty demande aux États d’accroître la résistance face aux attaques visant la justice de genre et les droits des femmes

par Amnesty International
Face à l’hostilité générale contre la justice de genre, et avec en toile de fond le scandale de l’affaire Epstein, une délégation d’Amnesty International, menée par la secrétaire générale Agnès Callamard, demandera des efforts accrus en matière de protection et de promotion des droits des femmes et des filles à l’occasion de la 70e session de […] The post Monde. À l’occasion de la CSW, la secrétaire générale d’Amnesty demande aux États d’accroître la résistance face aux attaques visant la justice de genre et les droits des femmes appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L'exploitation des sables minéralisés suscite des tensions au Sénégal : voici comment les apaiser
~ Liban : Israël a illégalement utilisé des munitions au phosphore blanc
~ Malgré la guerre en Iran, l’argent est plus précieux que l'or
~ Paléoneurologie : une avancée majeure pour comprendre le cerveau de nos ancêtres
~ Les jeux vidéo chinois : une nouvelle source de soft power pour Pékin ?
~ Huile de palme, cacao, café… qui travaillera demain dans les grandes plantations tropicales ?
~ Pour revaloriser le travail, le dialogue vaut mieux qu’un rapport de force
~ L’argent : « or du pauvre » ou métal clé de la transition énergétique ?
~ Huit victoires contre la discrimination, la violence et l’injustice liées au genre
~ Radio Begum, un rare espace public féminin en Afghanistan
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter