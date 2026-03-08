Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Paléoneurologie : une avancée majeure pour comprendre le cerveau de nos ancêtres

par Antoine Balzeau, Paléoanthropologue, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Pour la première fois, un lien direct entre le cerveau humain et les empreintes qu’il laisse à l’intérieur du crâne a été établi, ouvrant la voie à une meilleure compréhension du cerveau de nos ancêtres.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
