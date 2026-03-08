Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’argent : « or du pauvre » ou métal clé de la transition énergétique ?

par Yulia Titova, Professeur Associé, IÉSEG School of Management
L’« or du pauvre » possède un atout clé : à la fois un métal précieux et une matière première industrielle indispensable à la transition énergétique.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
