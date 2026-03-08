Tolerance.ca
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Radio Begum, un rare espace public féminin en Afghanistan

Chaque matin à Kaboul, plusieurs voitures sillonnent la capitale afghane pour aller chercher les productrices de Radio Begum. Les jeunes femmes ne viennent pas seules au bureau : se déplacer en ville est devenu trop compliqué.


