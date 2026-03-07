Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

États-Unis/Israël : Enquêter sur l’attaque contre une école en Iran en tant que crime de guerre

par Human Rights Watch
Click to expand Image L'école primaire Shajareh Tayyebeh à Minab, dans le sud de l'Iran, partiellement détruite par une attaque menée le 28 février 2026. © 2026 Abbas Zakeri/Mehr News/WANA via Reuters L'attaque perpétrée le 28 février 2026 contre une école primaire dans le sud de l'Iran était une attaque illégale qui aurait tué de nombreux civils, dont des élèves.Les lois de la guerre interdisent les attaques si les dommages prévisibles pour les civils et les biens civils sont disproportionnés par rapport aux gains militaires escomptés. Les États-Unis et Israël devraient immédiatement…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
