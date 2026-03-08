Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Huit victoires contre la discrimination, la violence et l’injustice liées au genre

par Amnesty International
Burkina Faso Le taux de mariages précoces au Burkina Faso est l’un des plus élevés au monde. En conséquence, les filles sont souvent contraintes d’abandonner l’école pour s’occuper de leur foyer et de leur mari. Celles qui sont mariées jeunes sont en outre plus exposées à la violence domestique et aux complications de santé liées […] The post Huit victoires contre la discrimination, la violence et l’injustice liées au genre appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
