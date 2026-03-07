Iran : Le blocage d'Internet viole les droits et augmente les risques pour les civils

par Human Rights Watch

(Beyrouth) – Les autorités iraniennes devraient immédiatement mettre fin au blocage d'Internet et aux restrictions de communication qui exposent les civils à des risques supplémentaires, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. La communauté internationale devrait également soutenir le rétablissement de l'accès à Internet pour la population civile.Le 28 février, le trafic Internet en Iran a fortement diminué, suite à la coupure d'Internet…



