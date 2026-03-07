Notre cerveau doit faire plus d’efforts dans un open space que dans un bureau individuel
par Libby (Elizabeth) Sander, MBA Director & Associate Professor of Organisational Behaviour, Bond Business School, Bond University
Le retour au bureau s’est souvent accompagné d’un retour aux open spaces. Mais une nouvelle étude utilisant des capteurs cérébraux montre que ces environnements obligent le cerveau à fournir davantage d’efforts pour maintenir la même concentration.
