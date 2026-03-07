Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Municipales : quand le pouvoir se déplace vers les métropoles en échappant aux citoyens

par Tommaso Germain, Chercheur en science politique, Sciences Po
Les élections municipales détermineront qui gouvernera les 21 métropoles françaises. Or l’élection indirecte des conseillers métropolitains pose un problème démocratique.La Conversation


© La Conversation
