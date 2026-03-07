Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Pourquoi certaines municipalités freinent sur les renouvelables à l’approche des élections

par Sébastien Bourdin, Professeur de géographie économique, IÉSEG School of Management
À l’approche des municipales, l’éolien, le biogaz ou le solaire deviennent sensibles. Certains maires freinent les projets en ce sens par crainte du conflit local.La Conversation


© La Conversation -
