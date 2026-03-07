Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Turquie. Le procès politique du maire d’Istanbul et de plus de 400 autres personnes soulève de vives inquiétudes quant à son équité

par Amnesty International
À l’approche de l’ouverture du procès du maire d’Istanbul et candidat à l’élection présidentielle Ekrem İmamoğlu et de 406 autres personnes, jugés notamment pour corruption et chantage, Dinushika Dissanayake, directrice régionale adjointe pour l’Europe à Amnesty International, a déclaré : « Après avoir passé près d’une année en détention provisoire, Ekrem İmamoğlu va s’asseoir sur le banc des […] The post Turquie. Le procès politique du maire d’Istanbul et de plus de 400 autres personnes soulève de vives inquiétudes quant à son équité appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Notre cerveau doit faire plus d’efforts dans un open space que dans un bureau individuel
~ Au-delà du slogan « Spain is Different » : pour en finir avec les clichés touristiques sur l’Espagne
~ Municipales : quand le pouvoir se déplace vers les métropoles en échappant aux citoyens
~ Pourquoi certaines municipalités freinent sur les renouvelables à l’approche des élections
~ Les États-Unis ont coulé un navire de guerre iranien sans secourir les survivants. Est-ce légal en temps de guerre ?
~ Enseignement supérieur : le piège de la massification low cost
~ Femmes au parlement : progrès au ralenti, violences persistantes
~ Femmes : l’ONU réclame l’égalité devant la loi
~ Les macaques sauvages n’abandonnent pas leurs petits. Alors, pourquoi la mère de Punch l’a-t-elle fait ?
~ À Gaza, des hôpitaux à bout de souffle dans l’ombre de la guerre en Iran
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter