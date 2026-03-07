Turquie. Le procès politique du maire d’Istanbul et de plus de 400 autres personnes soulève de vives inquiétudes quant à son équité

par Amnesty International

À l'approche de l'ouverture du procès du maire d'Istanbul et candidat à l'élection présidentielle Ekrem İmamoğlu et de 406 autres personnes, jugés notamment pour corruption et chantage, Dinushika Dissanayake, directrice régionale adjointe pour l'Europe à Amnesty International, a déclaré : « Après avoir passé près d'une année en détention provisoire, Ekrem İmamoğlu va s'asseoir sur le banc des […]



