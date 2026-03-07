Tolerance.ca
Enseignement supérieur : le piège de la massification low cost

par Nicolas Charles, Sociologue, Université de Bordeaux
En France, la massification de l’enseignement supérieur a contribué à renforcer la tyrannie du diplôme initial. Comment lutter contre cette irréversibilité des parcours ?La Conversation


