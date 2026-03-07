Tolerance.ca
Femmes au parlement : progrès au ralenti, violences persistantes

La progression de la représentation des femmes dans les parlements du monde marque le pas depuis deux ans. Au 1er janvier 2026, elles occupaient 27,5 % des sièges dans les parlements nationaux, soit une hausse de seulement 0,3 point par rapport à 2025, selon un rapport de l’Union interparlementaire (UIP) publié à l’occasion de la Journée internationale des femmes du 8 mars.


