Femmes au parlement : progrès au ralenti, violences persistantes

La progression de la représentation des femmes dans les parlements du monde marque le pas depuis deux ans. Au 1er janvier 2026, elles occupaient 27,5 % des sièges dans les parlements nationaux, soit une hausse de seulement 0,3 point par rapport à 2025, selon un rapport de l’Union interparlementaire (UIP) publié à l’occasion de la Journée internationale des femmes du 8 mars.



