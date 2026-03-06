Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Femmes : l’ONU réclame l’égalité devant la loi

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, le Secrétaire général de l’ONU appelle à redoubler d’efforts pour garantir l’égalité devant la loi pour toutes les femmes et les filles dans le monde.


© Nations Unies
