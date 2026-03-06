Les macaques sauvages n’abandonnent pas leurs petits. Alors, pourquoi la mère de Punch l’a-t-elle fait ?
par Sarah E. Turner, Associate Professor, Geography, Planning and Environment, Concordia University
Brogan M. Stewart, PhD Candidate in Environmental Science, Concordia University
Megan M. Joyce, PhD Student in the Department of Geography, Planning and Environment, Concordia University
Mikaela Gerwing, Wildlife Conservation Biologist and PhD Student, Concordia University
Les macaques japonais sont des animaux intelligents et sociables. Nous croyons que Punch sera capable d’apprendre à trouver sa place au sein de son groupe de singes.
Lire l'article complet
© La Conversation
- vendredi 6 mars 2026