Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

À Gaza, des hôpitaux à bout de souffle dans l’ombre de la guerre en Iran

Depuis l’offensive lancée le 28 février par Israël et les États-Unis contre l’Iran, les tensions militaires ont bouleversé les équilibres déjà précaires du Moyen-Orient.À Gaza, l’impact se mesure en générateurs à sec, en blocs opératoires immobilisés et en patients qui ne peuvent plus quitter l’enclave palestinienne pour être soignés.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L’ONU exhorte le Pakistan et l’Afghanistan à cesser les combats
~ Du détroit d’Ormuz à Beyrouth, la guerre au Moyen-Orient fait vaciller l’équilibre humanitaire
~ Parité dans les directions : la question n’est plus le nombre, mais l’impact
~ Des élections municipales test pour la présidentielle : comprendre la « nationalisation » du scrutin
~ La Russie, l’autre perdante de l’opération « Epic Fury » ?
~ Comment la Russie s’approche des satellites européens pour capter leurs communications
~ Tension de liquidité ou insolvabilité ? Pourquoi la restructuration de la dette du Sénégal serait une erreur stratégique
~ Minéraux critiques : la nouvelle ruée mondiale qui attise rivalités et conflits
~ Guerre au Moyen-Orient : un conflit qui déborde de toutes parts
~ « Notre rêve de paix vacille », se lamente Guterres en cette Journée de sensibilisation au désarmement
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter