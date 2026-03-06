Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Du détroit d’Ormuz à Beyrouth, la guerre au Moyen-Orient fait vaciller l’équilibre humanitaire

En sept jours à peine, la guerre déclenchée par les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran a étendu ses répercussions bien au-delà des cibles militaires initiales. Dans les abris improvisés de Beyrouth comme dans les ports du Golfe, l’ONU décrit une onde de choc qui mêle bombardements, déplacements massifs et paralysie progressive des chaînes humanitaires.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ À Gaza, des hôpitaux à bout de souffle dans l’ombre de la guerre en Iran
~ L’ONU exhorte le Pakistan et l’Afghanistan à cesser les combats
~ Parité dans les directions : la question n’est plus le nombre, mais l’impact
~ Des élections municipales test pour la présidentielle : comprendre la « nationalisation » du scrutin
~ La Russie, l’autre perdante de l’opération « Epic Fury » ?
~ Comment la Russie s’approche des satellites européens pour capter leurs communications
~ Tension de liquidité ou insolvabilité ? Pourquoi la restructuration de la dette du Sénégal serait une erreur stratégique
~ Minéraux critiques : la nouvelle ruée mondiale qui attise rivalités et conflits
~ Guerre au Moyen-Orient : un conflit qui déborde de toutes parts
~ « Notre rêve de paix vacille », se lamente Guterres en cette Journée de sensibilisation au désarmement
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter