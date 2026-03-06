Parité dans les directions : la question n’est plus le nombre, mais l’impact
par Loredana Ureche-Rangau, Professeur des Universités en Sciences de Gestion, spécialisation Finance, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Dubois Loïc, Maître de conférences en sciences de gestion (finance d’entreprise), Université de Lille
Hind Sami, Maître de conférences HDR en Finance, Université Lumière Lyon 2
La féminisation des organes de décision des entreprises semble acquise. Son effet sur les performances financières dépend notamment du contexte culturel.
Lire l'article complet
© La Conversation
- vendredi 6 mars 2026