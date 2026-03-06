Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Des élections municipales test pour la présidentielle : comprendre la « nationalisation » du scrutin

par Rémi Lefebvre, Professeur de science politique université Lille 2, Université de Lille
Les élections municipales 2026 sont largement « nationalisées » dans le récit médiatique qui en fait un test en vue de la présidentielle. Pourtant, la plupart des électeurs demeurent fidèles à une logique locale et non partisane.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
