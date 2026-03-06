Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Tension de liquidité ou insolvabilité ? Pourquoi la restructuration de la dette du Sénégal serait une erreur stratégique

par Souleymane Gueye, Professor of Economics and Statistics, City College of San Francisco
Le vrai défi du Sénégal n’est pas l’insolvabilité, mais la gestion des tensions de liquidité sans compromettre la souveraineté économique à long terme.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
