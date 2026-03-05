Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Guerre au Moyen-Orient : un conflit qui déborde de toutes parts

Six jours après les premières frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, la guerre s’étend aux routes maritimes, aux couloirs humanitaires, aux hôpitaux et aux mouvements de population à travers la région. Les agences de l’ONU décrivent désormais une crise menaçant d’entraîner toute la région, voire au-delà.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ « Notre rêve de paix vacille », se lamente Guterres en cette Journée de sensibilisation au désarmement
~ D’Anthropic à l’Iran : qui fixe les limites de l’utilisation de l’IA dans les domaines de la guerre et de la surveillance ?
~ Les animaux et le droit : vers une remise en question de nos catégories juridiques
~ Aide au développement : l’ONU redoute 22 millions de morts évitables d’ici 2030
~ Chirurgienne et féministe, elle se bat contre l'excision
~ « Les Hauts de Hurlevent », un roman irrigué par la poésie gothique d’Emily Brontë
~ Blocage du détroit d’Ormuz : le risque d’un choc industriel pour l’Europe ?
~ Les emprunts aux langues étrangères appauvrissent-ils les pratiques linguistiques des jeunes ?
~ Quel bilan pour les nouvelles « forêts urbaines » de la Ville de Paris ?
~ Le groupe de Visegrad face à la guerre en Iran : une unité de façade
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter