Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« Notre rêve de paix vacille », se lamente Guterres en cette Journée de sensibilisation au désarmement

Au moment où le Moyen-Orient est secoué par la guerre, le Secrétaire général de l’ONU a déploré, jeudi, les « niveaux stratosphériques » atteints par les dépenses militaires, en cette Journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération.


© Nations Unies -
