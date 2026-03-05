« Notre rêve de paix vacille », se lamente Guterres en cette Journée de sensibilisation au désarmement

Au moment où le Moyen-Orient est secoué par la guerre, le Secrétaire général de l’ONU a déploré, jeudi, les « niveaux stratosphériques » atteints par les dépenses militaires, en cette Journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération.



