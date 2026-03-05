Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les États-Unis sanctionnent l'armée rwandaise et quatre commandants

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des membres des Forces rwandaises de défense défilent lors de la cérémonie d'investiture du président Paul Kagame au stade Amahoro à Kigali le 11 août 2024. © 2024 Presidency of Rwanda / Handout/Anadolu via Getty Images (Washington) – Le 2 mars 2026, le gouvernement des États-Unis a annoncé des sanctions à l'encontre de l'armée rwandaise et de quatre hauts commandants pour leur soutien au groupe armé M23, responsable d'abus en République démocratique du Congo, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Ces sanctions ont des implications considérables…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
