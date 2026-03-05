Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Chirurgienne et féministe, elle se bat contre l'excision

Opérer, accompagner et rendre une partie de leur féminité qui leur a été volée : chirurgienne obstétricienne, Sarah Abramowicz a fait de l’excision l’un des combats de sa vie. Face à l’incompréhension et à la colère suscitées par cette pratique encore trop répandue dans certains pays d’Afrique et du Moyen-Orient, elle a choisi de « réparer » le corps des femmes mutilées et de leur redonner une part de leur féminité.


