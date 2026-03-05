Tolerance.ca
Les emprunts aux langues étrangères appauvrissent-ils les pratiques linguistiques des jeunes ?

par Anne Gensane, Chercheuse en sciences du langage, Université d'Artois
Les jeunes aiment emprunter des mots à d’autres langues, notamment l’anglais. Faut-il y voir une menace pour la richesse de la langue française ou un signe de vitalité ?La Conversation


