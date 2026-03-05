IA et cancer de la thyroïde : demain, la fin des traitements standardisés ?

par Cyril Voyant, Research Director – Renewable Energy Forecasting & Applied Physics, Mines Paris - PSL

David Taieb, Professeur des universités - Praticien hospitalier. Chef du département hospitalo-universitaire de Médecine Nucléaire AP-HM, Aix-Marseille Université (AMU)

Dominique Barbolosi, Professeur des universités, Aix-Marseille Université (AMU)

Marie Fusella-Giuntini, Doctorante, Université de Corse Pascal-Paoli