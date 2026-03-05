Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Les répercussions de la guerre avec l'Iran sur la mer Rouge et la Corne de l'Afrique

par Federico Donelli, Associate Professor of International Relations, University of Trieste
La mort de l'ayatollah Ali Khamenei, chef suprême de l'Iran, le 28 février 2026, marque la fin d'une ère politique dans ce pays du Moyen-Orient. Khamenei a été tué lors de frappes aériennes américaines et israéliennes sur la capitale iranienne, Téhéran. Ces attaques ont déclenché une guerreLa Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
