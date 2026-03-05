La pleine égalité juridique pour les femmes reste un rêve

Qu’il s’agisse des dispositifs de protection contre la violence basée sur le genre ou de l’égalité salariale, les femmes et les filles continuent d’être confrontées à des inégalités devant la loi, alors que l'impunité pour les violations de leurs droits persiste dans le monde entier, a prévenu ONU Femmes dans un rapport publié mercredi.



