Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La pleine égalité juridique pour les femmes reste un rêve

Qu’il s’agisse des dispositifs de protection contre la violence basée sur le genre ou de l’égalité salariale, les femmes et les filles continuent d’être confrontées à des inégalités devant la loi, alors que l'impunité pour les violations de leurs droits persiste dans le monde entier, a prévenu ONU Femmes dans un rapport publié mercredi.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Congo-Brazzaville : face à une opposition divisée, Sassou Nguesso en route pour prolonger son règne
~ Le télétravail peut-il vraiment réduire nos émissions de CO₂ liées à la mobilité ?
~ À quelles conditions le télétravail peut-il bénéficier à l’environnement ?
~ Guerre en Iran : le Liban pris dans l’engrenage régional
~ Les dirigeants européens défendent timidement le droit international
~ Irak. Il faut garantir que les assassins de la militante des droits des femmes Yanar Mohammed soient traduits en justice
~ Conseil des droits de l'homme : « Le recours à la force ne doit pas devenir la norme »
~ Gaza, Marioupol, El Fasher, Rakhine : un expert de l’ONU alerte sur l’impunité face au « domicide »
~ Au Moyen-Orient, la guerre s'immisce dans les hôpitaux
~ Plus les femmes travaillent, plus la société en bénéficie. Mais discrimiration et obstacles demeurent
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter