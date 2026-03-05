Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Guerre en Iran : le Liban pris dans l’engrenage régional

En l’espace de quelques jours, la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l’Iran a rouvert des foyers de tension à travers le Moyen-Orient, et le Liban se retrouve à nouveau pris dans l’engrenage. Frappes aériennes, tirs de roquettes, ordres d’évacuation massifs : la spirale militaire s’étend, tandis que de nombreux civils libanais prennent la fuite.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Congo-Brazzaville : face à une opposition divisée, Sassou Nguesso en route pour prolonger son règne
~ Le télétravail peut-il vraiment réduire nos émissions de CO₂ liées à la mobilité ?
~ À quelles conditions le télétravail peut-il bénéficier à l’environnement ?
~ La pleine égalité juridique pour les femmes reste un rêve
~ Les dirigeants européens défendent timidement le droit international
~ Irak. Il faut garantir que les assassins de la militante des droits des femmes Yanar Mohammed soient traduits en justice
~ Conseil des droits de l'homme : « Le recours à la force ne doit pas devenir la norme »
~ Gaza, Marioupol, El Fasher, Rakhine : un expert de l’ONU alerte sur l’impunité face au « domicide »
~ Au Moyen-Orient, la guerre s'immisce dans les hôpitaux
~ Plus les femmes travaillent, plus la société en bénéficie. Mais discrimiration et obstacles demeurent
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter