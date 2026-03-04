Tolerance.ca
Les dirigeants européens défendent timidement le droit international

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le président américain Donald Trump (à droite) discutait avec le chancelier allemand Friedrich Merz au Bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, le 3 mars 2026. © 2026 Mark Schiefelbein/AP Photo En période de conflit, comme lors des hostilités croissantes au Moyen-Orient, les gouvernements qui se disent respectueux du droit international devraient être prêts à le défendre et, en particulier, à protéger les normes humanitaires et les droits humains. Toutefois, au lieu de relever ce défi, les dirigeants européens ont choisi de minimiser le rôle du droit international.Par…


