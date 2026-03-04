Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Honduras. Dix ans d’impunité pour l’assassinat de Berta Cáceres

par Amnesty International
Dix ans après l’assassinat de la dirigeante autochtone lenca et défenseure des droits humains Berta Cáceres, Amnesty International condamne la violence dont continuent d’être victimes les personnes qui défendent les territoires et l’environnement au Honduras et appelle les autorités à mener une enquête exhaustive tenant compte des nouvelles conclusions publiées par le Groupe interdisciplinaire d’experts […] The post Honduras. Dix ans d’impunité pour l’assassinat de Berta Cáceres appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale
