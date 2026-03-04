Honduras. Dix ans d’impunité pour l’assassinat de Berta Cáceres

par Amnesty International

Dix ans après l’assassinat de la dirigeante autochtone lenca et défenseure des droits humains Berta Cáceres, Amnesty International condamne la violence dont continuent d’être victimes les personnes qui défendent les territoires et l’environnement au Honduras et appelle les autorités à mener une enquête exhaustive tenant compte des nouvelles conclusions publiées par le Groupe interdisciplinaire d’experts […] The post Honduras. Dix ans d’impunité pour l’assassinat de Berta Cáceres appeared first on Amnesty International. ]]>



