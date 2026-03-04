Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Irak. Il faut garantir que les assassins de la militante des droits des femmes Yanar Mohammed soient traduits en justice

par Amnesty International
En réaction à l'homicide de Yanar Mohammed, militante irakienne des droits des femmes, abattue par des hommes armés non identifiés circulant à moto devant son domicile dans le nord de Bagdad, Razaw Salihy, chercheuse sur l'Irak à Amnesty International, a déclaré : « Le meurtre brutal de Yanar Mohammed, qui a consacré sa vie à défendre les […]


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
