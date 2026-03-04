Irak. Il faut garantir que les assassins de la militante des droits des femmes Yanar Mohammed soient traduits en justice

par Amnesty International

En réaction à l'homicide de Yanar Mohammed, militante irakienne des droits des femmes, abattue par des hommes armés non identifiés circulant à moto devant son domicile dans le nord de Bagdad, Razaw Salihy, chercheuse sur l'Irak à Amnesty International, a déclaré : « Le meurtre brutal de Yanar Mohammed, qui a consacré sa vie à défendre les



