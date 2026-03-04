Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Appel urgent à protéger les civil·e·s et à respecter le droit international face à l’escalade du conflit régional faisant suite aux attaques des États-Unis et d’Israël contre l’Iran

par Amnesty International
Face à la propagation rapide des hostilités régionales au Moyen-Orient faisant suite aux attaques menées conjointement par les États-Unis et Israël contre l’Iran et à la vague de représailles iraniennes dans la région, Amnesty International lance un appel urgent à toutes les parties pour qu’elles protègent les civil·e·s et respectent le droit international humanitaire, en […] The post Appel urgent à protéger les civil·e·s et à respecter le droit international face à l’escalade du conflit régional faisant suite aux attaques des États-Unis et d’Israël contre l’Iran appeared first on Amnesty…


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
