Observatoire des droits humains

Plus les femmes travaillent, plus la société en bénéficie. Mais discrimiration et obstacles demeurent

par Norrin Halilem, Full professor in Knowledge and Innovation Management, Science Populariser, Université Laval
Quand les femmes ont accès au travail, à des revenus décents et au contrôle de leurs ressources – ce qu’on appelle l’autonomisation économique –, l’ensemble de la société en bénéficie. Pourtant, discriminations et obstacles structurels maintiennent encore des millions de femmes dans la précarité.

C’est notamment l’avis de deux chercheuses spécialistes des questions d’égalité, ainsi que des membres du Groupe des Nations unies sur l’autonomisation économique des femmes, qui, dans un rapport,…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
