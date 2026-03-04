Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La danse permet d’améliorer l’équilibre et de réduire le risque de chutes chez les femmes âgées

par Emma Hsiaowen Chen, PhD Candidate in Health & Exercise Science, Concordia University
Les cours de danse offerts en ligne améliorent l’accès, favorisent la forme physique et l’autonomie des femmes à mesure qu’elles vieillissent.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Plus les femmes travaillent, plus la société en bénéficie. Mais discrimiration et obstacles demeurent
~ La maternité transforme le rapport des femmes à l’argent ainsi que la façon dont elles dépensent et épargnent
~ Le virage « bienveillant » du mouvement antiavortement au Québec
~ Les enfants illégitimes dans « House of the Dragon » à l'aune du médiévalisme
~ Comment la Chine développe « l’économie de basse altitude »
~ Face à la crise climatique, l’éducation active peut-elle transformer les institutions ?
~ De l’accord de Paris à un capitalisme climatique porté par la Chine
~ Les États-Unis, eldorado pour les riches Chinois qui souhaitent avoir une famille XXL par GPA
~ Dissuasion nucléaire : tournant majeur dans la stratégie française et européenne
~ Espace : après les drapeaux sur la Lune et une Tesla dans l’espace, une exploration postcoloniale est-elle possible ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter