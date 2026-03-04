Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Face à la crise climatique, l’éducation active peut-elle transformer les institutions ?

par Michela Arciero, Associate research scientist, Università di Cassino e del Lazio Meridionale
Nicolas Champollion, Chargé de recherche en glaciologie, co-developpeur de l'atelier Ma Terre en 180 Minutes, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Nicolas Gratiot, Deputy director IGE, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Simon Persico, Professeur des Universités en science politique, Université Grenoble Alpes (UGA)
L’éducation active propose un changement de perspective : ne plus seulement sensibiliser aux enjeux climatiques, mais mettre les participants en situation de délibérer et de décider collectivement.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Plus les femmes travaillent, plus la société en bénéficie. Mais discrimiration et obstacles demeurent
~ La maternité transforme le rapport des femmes à l’argent ainsi que la façon dont elles dépensent et épargnent
~ Le virage « bienveillant » du mouvement antiavortement au Québec
~ La danse permet d’améliorer l’équilibre et de réduire le risque de chutes chez les femmes âgées
~ Les enfants illégitimes dans « House of the Dragon » à l'aune du médiévalisme
~ Comment la Chine développe « l’économie de basse altitude »
~ De l’accord de Paris à un capitalisme climatique porté par la Chine
~ Les États-Unis, eldorado pour les riches Chinois qui souhaitent avoir une famille XXL par GPA
~ Dissuasion nucléaire : tournant majeur dans la stratégie française et européenne
~ Espace : après les drapeaux sur la Lune et une Tesla dans l’espace, une exploration postcoloniale est-elle possible ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter